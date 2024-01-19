Владимир Локтев провел встречу с жителями аварийных домов Центрального микрорайона Солнечногорска

Напоминаем, что всего в микрорайоне были признаны аварийными 17 домов. На сегодняшний день переехали в новые благоустроенные квартиры 87 семей. Остается переселить еще чуть более ста семей. По словам Локтева, 90 семей переедут в новостройку в Рецинцо-2 и 11 семей, у которых большие площади аварийных помещений, в новостройку, расположенную в переулке Механизаторов.

По его словам, со следующей недели по обращениям жителей ведомство будет договариваться с подрядчиками о выездах на дома, чтобы все смогли посмотреть свои квартиры. Также Владимир Локтев подчеркнул, что планируется сдать дома максимально быстро, чтобы с мая все начали переезжать в свои квартиры.