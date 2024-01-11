Владимир Локтев проверил ход строительства новой школы в подмосковном Подольске

Министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев провел выездное совещание на площадке строительства школы, рассчитанной на 1100 учеников, в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент на площадке задействовано более сорока рабочих, а также три единицы техники. Ведутся работы по подготовке к армированию фундаментной плиты, вынос инженерных сетей. Руководитель ведомства отметил, что основная задача на сегодня состоит в том, чтобы не снижать темпы строительства и не допустить отставания от графика производства работ.

Ожидается, что в школьном здании общей площадью более семнадцати тысяч квадратных метров будут размещены блоки начальной, средней и старшей школы. При этом завершить все работы планируется до конца 2024 года.