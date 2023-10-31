Владимир Познер переплюнул по популярности Ивана Урганта

Как пишет издание «Утро.ру» , старые приятели лишились официальной работы в России еще в прошлом году. Однако, частные заказы не позволили им совсем уж растерять свой заработок.

Несмотря на удручающее положение ведущих, оставшихся без шоу, они продолжают встречаться с поклонниками. В этот раз звезды вылетели в Дубай для очередного мероприятия.

Ходят слухи, что финансовая ситуация у Познера лучше, чем у Урганта. Как оказалось, это же касается и популярности журналиста. Ведь именно его в большей степени засыпали комплиментами под совместными снимками в социальных сетях телеведущей Екатерины Одинцовой. Она, к слову, была активно задействована в мероприятии и занималась «пиаром этого потрясающего вечера».

Ожидалось, что пользователи сети будут недовольны видеть на фото когда-то востребованных звезд России. Однако, нашлись подписчики, которые оставили приятные комментарии. Большее внимание досталось именно 89-летнему Познеру, который держит прекрасную форму.