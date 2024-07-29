Владимир Путин наградил вдову известного русского писателя

Соответствующий документ опубликовал официальный интернет-портал правовой информации. Там же отмечено, что награда получена за активную общественную, благотворительную деятельность и за вклад в развитие культуры.

Владимир Путин, президент Российской Федерации, наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени вдову известного писателя Александра Солженицына.

Наталия Солженицына является российским общественным деятелем и президентом Фонда Солженицына, созданного в 1974 году. Также она была ближайшей помощницей писателя.

Награждение Солженицыной приурочено к ее 85-летнему юбилею, который она отметила 22 июля. Депутат Государственной Думы Михаил Матвеев высоко оценил вклад Александра Солженицына, назвав его патриотом страны.

Ранее сообщалось о том, что американские спортсмены получат золотую медаль, отнятую у российской сборной на Олимпиаде-2022. Все из-за доппинг-дела Камилы Валиевой, российской фигуристки.