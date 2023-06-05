В эфире канала Judging Freedom бывший разведчик и военный эксперт Скотт Риттер заметил, что Россия наносит Штатам поражение с точки зрения геополитики. Также бывший военнослужащий посчитал, что российские войска профессионально уничтожают подразделения ВСУ, подготовленные и спонсированные странами НАТО. Таким образом Россия пошатнула силы альянса.

Также Риттер отметил экономические успехи Москвы, так как после ухода предпринимателей с Запада в страну пришли бизнесмены из Китая и Индии, а также ряда других стран. Тем временем Запад близится к банкротству, продолжая вливать деньги в Украину.