Владимир Путин назвал основную причину конфликта с Украиной
Фото: [©Евгений Биятов/РИА Новости]
В разговоре с военными корреспондентами Президент России назвал основную причину конфликта с Украиной. Об этом рассказало РИА Новости.
Главной причиной нынешнего конфликта Путин считает длительное отсутствие нормальных, человеческих отношений между странами. Как заявил глава государства, если бы их удалось наладить после всех попыток, то никому и в голову не пришло бы начать конфликт. При этом, по словам лидера страны, при наличии контакта не требовалось бы даже союзного государства.
Путин также отметил, что с Беларусью отношения России тоже строились не сразу, порой ему приходилось спорить с Лукашенко. Однако Россия понимает, что глава Беларуси защищает интересы своей страны, и хоть без споров и ссор не обходилось, но начать конфликт ни одной стороне не приходило в голову.