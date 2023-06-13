Владимир Путин назвал основную причину конфликта с Украиной

Главной причиной нынешнего конфликта Путин считает длительное отсутствие нормальных, человеческих отношений между странами. Как заявил глава государства, если бы их удалось наладить после всех попыток, то никому и в голову не пришло бы начать конфликт. При этом, по словам лидера страны, при наличии контакта не требовалось бы даже союзного государства.

Путин также отметил, что с Беларусью отношения России тоже строились не сразу, порой ему приходилось спорить с Лукашенко. Однако Россия понимает, что глава Беларуси защищает интересы своей страны, и хоть без споров и ссор не обходилось, но начать конфликт ни одной стороне не приходило в голову.