Владимир Путин обратил внимание на снижение рождаемости в России

Как заметил глава государства, ситуация с рождаемостью в России остается сложной, хотя в отдельные месяцы года темпы повысились, но в целом тенденция все еще не внушает оптимизма. Также он подчеркнул, что в этом году детей в стране родилось меньше, чем год назад за тот же период.

Обращаясь к Совету по стратегическому развитию, Путин отметил, что давно даны специальные поручения и созданы дополнительные меры поддержки для развития демографии, в регионах существуют своим программы. Федеральному правительству было дано поручение оказать помощь в реализации всех программ, направленных на поддержку семей, матерей и сохранение традиционных ценностей.