Владимир Путин отдал свой голос на дистанционных выборах мэра Москвы

Как сообщает RT , российский лидер ранее уже принимал участие в голосованиях, которые проходили так же в онлайн-формате. Этот раз, с выборами мэра российской столицы, не стал для президента исключением.

Напомним, что Владимир Путин еще несколько лет назад, в 2021 году, участвовал в дистанционном голосовании благодаря достижениям современных технологий. В то время глава страны находился на самоизоляции из-за бушующей пандемии.

Сейчас же российский лидер призвал каждого проявить свою гражданскую позицию и отдать голос за одного из претендентов на пост мэра Москвы. Жители других регионов, где тоже проходят выборы, так же могут принять участие в избирательных процедурах. Ведь, по словам президента, в нашей стране они выстроены с максимальным комфортом для самих избирателей.