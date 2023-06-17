Владимир Путин показал правильность прослушивания гимна
Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]
Президент РФ Владимир Путин замолчал во время исполнения отечественного гимна и велел сделать это же заместителя гендиректора «Газпром Нефть» Елену Илюхину. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в этот момент топ-менеджер рассказывала президенту о процессе церемонии поднятия флагов в Парке 300-летия Петербурга.
Добавляется, что в данный момент звучал гимн, Путин приложил палец к губам, призвав слушать гимн молча.
Уточняется, что позднее беседа продолжилась.