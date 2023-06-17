Владимир Путин показал правильность прослушивания гимна

Президент РФ Владимир Путин замолчал во время исполнения отечественного гимна и велел сделать это же заместителя гендиректора «Газпром Нефть» Елену Илюхину. Об этом сообщает РИА Новости .

Отмечается, что в этот момент топ-менеджер рассказывала президенту о процессе церемонии поднятия флагов в Парке 300-летия Петербурга.

Добавляется, что в данный момент звучал гимн, Путин приложил палец к губам, призвав слушать гимн молча.

Уточняется, что позднее беседа продолжилась.