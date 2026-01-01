Владимир Путин поздравил россиян с наступившим 2026 годом

Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к гражданам страны поздравил россиян с наступившим 2026 годом, подчеркнув значение единства, взаимной поддержки и ответственности каждого за будущее страны. Глава государства отметил, что надежды и планы людей неразрывно связаны с судьбой России, а общий труд и достижения формируют ее дальнейшее развитие и безопасность.

В своем обращении президент обратил внимание на то, что ощущение движения времени особенно остро чувствуется в новогодние минуты, и именно от совместных усилий зависит, каким будет завтрашний день страны. По его словам, опора на собственные силы и на близких людей дает уверенность в реализации задуманного.

«...Мы вместе народ России, труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории, а прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность отечества, его развитие, его будущее», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что Новый год традиционно символизирует веру в лучшее и надежду на добро, а также время, когда люди становятся более чуткими и внимательными друг к другу. Он подчеркнул важность милосердия и поддержки тех, кто нуждается в заботе.

Отдельно президент обратился к участникам специальной военной операции, назвав их защитниками Родины и выразив уверенность в их силе и стойкости.

«Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим новым годом, верим в вас и нашу победу», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что любовь к стране и сплоченность общества остаются ключевыми ценностями, которые помогают преодолевать трудности и двигаться вперед.

Завершая обращение под бой кремлевских курантов, президент пожелал россиянам здоровья, счастья, благополучия и взаимопонимания, подчеркнув значение семьи, традиций и преемственности поколений.

«Мы вместе одна большая семья, сильная и сплоченная, и потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России», — отметил он.

Путин поздравил граждан страны с Новым годом и выразил уверенность, что 2026 год станет временем новых достижений и свершений.

