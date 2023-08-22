Владимир Путин поздравил жителей РФ с Днем государственного флага

Российский президент Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем государственного флага, и заявил о своей уверенности в том, что флаг РФ будет вдохновлять россиян на движение вперед – до самой победы. Слова президента передает издание РИА Новости .

В своем обращении Путин отметил особое отношение россиян к родному флагу. Он напомнил, что российский триколор был утвержден еще Петром Великим, и вновь был поднят 32 года назад. Президент также напомнил, что жители РФ преодолели много трудностей и боролись за суверенитет своего государства именно под этим флагом.

Президент заявил, что триколор является символом единства россиян и выразил уверенность в том, что он всегда будет вдохновлять граждан РФ на движение к победе.