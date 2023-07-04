Владимир Путин пригласил в Кремль школьницу из Дербента

Владимир Путин посетил Дербент 28 июня и встретился с местной молодежью, сумевшей пообщаться с лидером России и сделать несколько фотографий. Однако школьница Раисат Акипова не смогла встретиться с российским президентом во время его визита в город и была расстроена этим обстоятельством. Тогда девочке предложили самой посетить в Кремль, чтобы она смогла увидеться с Путиным. В поездке школьницу сопровождали ее родители.

Кстати, когда Владимир Путин находился в Дербенте, ученица школы Фатима Тагирова смогла сделать селфи с президентом, которое покорило пользователей социальных сетей.