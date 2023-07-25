Владимир Путин принял приглашение посетить Китай

Как сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, приглашение действительно получено, и, вероятнее всего, Путин действительно отправится в Китай. Планируется, что лидер России посетит страну в октябре 2023 года, когда будет проводиться форум «Один пояс – один путь».

Ушаков подчеркнул, что вопрос дружеского визита российского лидера в Китай уже решен. Президент намерен осуществить поездку.