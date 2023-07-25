Владимир Путин принял приглашение посетить Китай
Фото: [©Максим Богодвид/РИА Новости]
Владимир Путин получил приглашение посетить Китай, приблизительная дата визита уже заявлена Кремлем. Подробности рассказало РИА Новости.
Как сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, приглашение действительно получено, и, вероятнее всего, Путин действительно отправится в Китай. Планируется, что лидер России посетит страну в октябре 2023 года, когда будет проводиться форум «Один пояс – один путь».
Ушаков подчеркнул, что вопрос дружеского визита российского лидера в Китай уже решен. Президент намерен осуществить поездку.