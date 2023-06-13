Владимир Путин: Россия не была причастна к событиям 2014 года, происходящим в Донбассе

Президент России на встрече с военкорами сделал заявление о том, что Российская Федерация никак не относилась к тому, что происходило несколько лет назад на Украине. Об этом сообщает RT

Однако, как подчеркнул Владимир Путин, Москве вынужденно пришлось защищать людей, проживающих в Донбассе. Россия и пальцем не притронулась к событиям на Украине, касающихся государственного переворота.

Хоть там и были российские добровольцы, но Россия не имела к ним никакого отношения. Поэтому решение защитить донбасских людей было вынужденным. До этого президент сообщил, что ВСУ не удалось достичь поставленной цели на участках, где разворачиваются боевые действия. А цели РФ в рамках СВО являются по своему характеру фундаментальными.