Владимир Путин сравнил спецоперацию на Украине с гражданской войной между братьями

Российский президент во время прямой линии заявил, что по-прежнему считает русских и украинцев единым народом в своей основе. И то, что они воюют между собой, выглядит очень трагичным.

«То, что сейчас происходит - это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну, когда братья оказались по разную сторону», - подчеркнул он во время ответов на вопросы.

Путин добавил, что госпереворот на Украине готовился уже очень давно. Его пытались провести задолго до 2014 года. В то же время Россия десятилетиями пыталась выстроить с Киевом нормальные и стабильные отношения.