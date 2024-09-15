RT заявил о давлении Запада на канал с начала СВО

RT рассказал о введенных Западом ограничений против канала. Он напомнил, что давление на деятельность этого СМИ продолжается еще с 2022 года, когда началась спецоперация.

Два года назад против канала RT ввели санкции со стороны Австралии и Новой Зеландии. Вещание российского масс-медиа прекратили известные каналы Foxtel и SKY New Zealand.

Позже, также в 2022 году, к санкциям присоединились страны ЕС. Полностью вещание запретили каналы и другие источники, где публиковали материалы от RT. В том числе под блок попал аккаунт YouTube, TikTok, Telegram. Последний под запретом в ЕС, США и Канаде. Нельзя найти теперь СМИ и в рекомендательных сервисах Google. Приложение RT заблокировали в магазинах смартфонов Apple, Google и Smart TV.

Давление продолжилось уже в 2023 году. Счета RT France заблокировали во Франции, в Евросоюзе перестали вещать RT Arabic и Sputnik Arabic. Позже ограничения ввели против RT Balkan.

В сентябре 2024 года США ввели санкции против RT и его сотрудников. При этом канал обвинили также в подрыве авторитета властей и вмешательстве в выборы президента Америки.

Ранее сообщалось, что Медведев пригрозил Британии и США ядерным ударом по Киеву.