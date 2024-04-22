Владимир Рогов: ВСУ сбежали из села Очеретино в ДНР

Из села Очеретино, что в ДНР, сбежали украинские военные со своих позиций. Подробности приводит РИА Новости в понедельник, 22 апреля, ссылаясь на данные от руководителя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По данным Владимира Рогова, об этой хорошей вести сообщили сами российские военные, которые вошли в Очеретино (село расположено на северо-западе Авдеевки). Оттуда сбежали украинские военные, а ВС РФ подняли флаги в населенном пункте.

Севернее Авдеевки именно этот населенный пункт был ключевым для украинцев по линии обороны, и теперь это не просто стало угрозой для украинских военных, но и возможностью для русских наносить удары по этой линии фронта.