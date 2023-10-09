Рогов в своем сообщении заявил о том, что украинские бойцы наносят удары по городу с помощью тяжелого вооружения. Он попросил всех спрятаться в укрытие.

Владимир Валерьевич Рогов является председателем движения под названием «Мы вместе с Россией». Как и многие публичные деятели он ведет свою страницу в социальных сетях.

Недавно он сообщил там о том, что в одном из городов Запорожской области произошло четыре взрыва. Под огонь боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал Токмак, о чем также пишет RT. Напомним, что этот город расположен в географическом центре данного региона.

А нескольким ранее уже сообщалось о том, что по городу со стороны украинских военных были нанесены три ракетных удара всего за полчаса.