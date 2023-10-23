Владимир Соловьев стал Героем ДНР

Пушилин отметил, что многое из того, что делает Соловьев, остается за кадром. Глава республики рассказал, что тележурналист поддерживает Донбасс все годы противостояния и побывал практически во всех частях ДНР, в том числе, на передовой.

Владимир Соловьев ведет различные политические ток-шоу на российском телевидении с 1999 года. С 2012 года ведет программу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия».

20 октября Соловьев отметил юбилей, ему исполнилось 60 лет.