Владимир Соловьев стал Героем ДНР
Фото: [©Михаил Киреев/РИА Новости]
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР известному тележурналисту Владимиру Соловьеву.
Пушилин отметил, что многое из того, что делает Соловьев, остается за кадром. Глава республики рассказал, что тележурналист поддерживает Донбасс все годы противостояния и побывал практически во всех частях ДНР, в том числе, на передовой.
Владимир Соловьев ведет различные политические ток-шоу на российском телевидении с 1999 года. С 2012 года ведет программу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия».
20 октября Соловьев отметил юбилей, ему исполнилось 60 лет.