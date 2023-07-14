Владимир Волков и жители Люберец проверили, как проходит реновация Наташинского парка
Фото: [пресс — служба администрации г. о. Люберцы]
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проинспектировал ход работ по реконструкции Наташинского парка. Также на встречу с подрядчиком Волков пригласил местных жителей.
В ходе инспекции глава городского округа Люберцы пояснил, что сейчас работы идут на территории вокруг прудов парка. Здесь по проекту реконструкции обустроят пешие тропы, модернизируют систему уличного освещения, а для наблюдения за порядком установят видеокамеры.
«Также запланировано строительство лодочной станции и обустройство новых современных входных групп», — добавил Владимир Волков.
Волков пояснил, что реконструкция парка пройдет в несколько этапов. В 2024 году благоустроят остальную территорию Наташинского парка. Там появится многофункциональная спортивная и экстрим-зоны. Для жителей, у кого есть домашние питомцы построят площадку для выгула собак.
Для того, чтобы приступить к этому этапу сейчас проходят подготовительные работы. В парке прокладывают инженерные сети и готовят основу под опоры уличных светильников.
«Завершить реконструкцию планируем к началу сентября», — сказал глава.