Владимир Волков обсудил с жителями концепцию благоустройства территории, прилегающей к МКД

Глава муниципалитета Владимир Волков встретился с жителями домов №№ 15 и 17 на ул. Побратимов. В центре внимания было обсуждение концепции благоустройства территории, прилегающей к многоквартирным домам.

«С 2019 года участок возле МКД был зарезервирован под строительство. Однако ко мне обратились жители данных домов с просьбой благоустроить на этом месте сквер», - рассказал Волков.

Глава муниципалитета отметил, что этот микрорайон отличается плотной жилой застройкой. Здесь возведен большой торговый центр, имеется фитнес-клуб, а вот зелёных зон и мест для прогулок не хватает.

По итогам встречи главы Люберец с жителями принято решение о создании на этой территории красивого сквера, где смогут отдыхать и дети, и взрослые.

«Полностью поддерживаю люберчан в этом вопросе. Проект войдет в программу благоустройства на 2024 год. Концепцию будущего сквера обязательно обсудим с жителями», - подчеркнул Владимир Волков.

Напомним, с каждым годом городской округ Люберцы, как и все Подмосковье, все больше меняется к лучшему. Здесь благоустраиваются парки, появляются новые общественные пространства для отдыха.