Владимир Волков обсудил с жителями проект благоустройства парка в деревне Марусино
Фото: [пресс - служба администрации г.о. Люберцы]
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел встречу с активистами. Инициативные жители муниципалитета обсудили с главой обновление парковой зоны в деревне Марусино.
Этот проект реализуется к 400-летнему юбилею и поддерживается областным Правительством.
Благоустройство парка пройдет в два этапа, первый из которых планируют провести уже в 2023 году. Как отметил глава Люберец Владимир Волков, здесь установят спортивную площадку, место для проведения городских мероприятий, амфитеатр у водоема, детскую площадку, проложат велосипедные дорожки и обустроят место для прогулок с питомцами.
Также глава муниципалитета добавил, что особенно проработают обновление входной группы, парковки, зон отдыха и безопасность на территории парка. Работы по планировке с дальнейшим благоустройством стартуют со следующей недели.