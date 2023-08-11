Владимир Волков обсудил с жителями проект благоустройства парка в деревне Марусино

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел встречу с активистами. Инициативные жители муниципалитета обсудили с главой обновление парковой зоны в деревне Марусино.

Этот проект реализуется к 400-летнему юбилею и поддерживается областным Правительством.

Благоустройство парка пройдет в два этапа, первый из которых планируют провести уже в 2023 году. Как отметил глава Люберец Владимир Волков, здесь установят спортивную площадку, место для проведения городских мероприятий, амфитеатр у водоема, детскую площадку, проложат велосипедные дорожки и обустроят место для прогулок с питомцами.

Также глава муниципалитета добавил, что особенно проработают обновление входной группы, парковки, зон отдыха и безопасность на территории парка. Работы по планировке с дальнейшим благоустройством стартуют со следующей недели.