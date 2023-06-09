Владимир Волков побывал с проверкой в строящемся детском саду в новом ЖК Люберец

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков совершил рабочую поездку на объект, чтобы проверить ход строительства.



Владимир Волков отмечает, что в детском саду предусмотрено все для комфорта детей. В здании будут залы для занятий музыкой и спортом, кабинеты для кружков, а в самих группах – просторные спальни и игровые пространства. По словам главы округа, работы на объекте выполнены на 80%. Сейчас строители занимаются внешней и внутренней отделкой, устанавливают вентиляционное оборудование. Параллельно идут работы на прилегающей территории. В скором времени будут установлены МАФы, качели, беседки и тренажёры для занятий спортом. Также будет выполнено озеленение территории.

Волков обратил внимание на то, что все работы идут в соответствии с графиком, открытие детского сада запланировано на первое сентября.