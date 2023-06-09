Владимир Волков побывал с проверкой в строящемся детском саду в новом ЖК Люберец
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Люберцы]
В новом жилом комплексе «Люберецкий» строители возводят дошкольное учреждение, рассчитанное на 350 ребятишек.
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков совершил рабочую поездку на объект, чтобы проверить ход строительства.
Владимир Волков отмечает, что в детском саду предусмотрено все для комфорта детей. В здании будут залы для занятий музыкой и спортом, кабинеты для кружков, а в самих группах – просторные спальни и игровые пространства. По словам главы округа, работы на объекте выполнены на 80%. Сейчас строители занимаются внешней и внутренней отделкой, устанавливают вентиляционное оборудование. Параллельно идут работы на прилегающей территории. В скором времени будут установлены МАФы, качели, беседки и тренажёры для занятий спортом. Также будет выполнено озеленение территории.
Волков обратил внимание на то, что все работы идут в соответствии с графиком, открытие детского сада запланировано на первое сентября.