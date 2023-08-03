Владимир Волков посетил исследовательский центр картофеля в Люберцах

Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха занимается научной работой в сфере картофелеводства. Это важнейшее предприятие для всей страны посетил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«Более ста лет здесь ведутся научные разработки в сфере картофелеводства: выведение и селекция сортов нового поколения, создание форм и гибридов с повышенной урожайностью и качеством продукции, разработка эффективной системы защиты картофеля от болезней, вредителей и сорняков», - рассказал Волков.

Глава муниципалитета отметил, что сегодня научный центр является обладателем более полусотни патентов на селекционные достижения и изобретения. Также предприятие изучает проблемы картофелеводства в России и активно занимается образовательной деятельностью. Особую важность работа предприятия приобрела после введения масштабных санкций и курса на полное импортозамещение.

Обеспечение жителей нашей страны продуктами питания отечественного производства – одна из задач в сфере продовольственной безопасности, которая успешно решается в Московской области. В этом есть заслуга и люберецкого центра картофеля, который делает мощный вклад в селекцию новых сортов.

«Центр готовит научно-педагогические кадры, проводит профессиональное обучение», - подчеркнул Волков.

Вместе с директором центра, доктором сельскохозяйственных наук Сергеем Жеворой глава городского округа Люберцы осмотрел лаборатории и поговорил с работниками предприятия.

На данный момент коллектив предприятия составляет 250 человек. При этом 62 сотрудника имеют ученые степени.

Глава муниципалитета пожелал всему коллективу успехов, развития и новых научных открытий.