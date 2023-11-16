Владимир Волков принял участие в открытии нового детского сада в Люберцах

Еще один детский сад распахнул свои двери в городском округе Люберцы. На открытии дошкольного учреждения побывал глава муниципалитета Владимир Волков.

Прекрасное, просторное здание приняло детишек на Сиреневом бульваре. Садик рассчитан на 350 мест, это 14 общеразвивающих групп. Владимир Волков обратил внимание, что это уже четвертое дошкольное учреждение, которое открывается в Люберцах за последние три месяца.

«Здесь предусмотрены просторные музыкальный и спортивный залы, комната для групповых занятий, отдельный медицинский кабинет, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда», – отметил Волков.

Помимо прекрасно оборудованных комнат и помещений внутри здания, очень органичным получилось и уличное пространство. Для удобства воспитанников оно поделено на разные зоны с индивидуальными прогулочными площадками для каждой группы.

Глава городского округа Люберцы поблагодарил всех, кто принимал участие в возведении дошкольного учреждения.

«Искренне желаю руководству сада и всему коллективу здоровья, благополучия и всегда хорошего настроения! А ребятам - новых открытий, новых друзей и положительных эмоций! Приходите в садик с радостью», - добавил Волков.

Всего в этом году в Люберцах введено в эксплуатацию 3 школы и 4 детских сада.