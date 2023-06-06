Владимир Волков принял участие в открытии спортивного комплекса в Люберцах

В церемонии открытия долгожданного объекта принял участие глава муниципалитета Владимир Волков. Сейчас здесь могут тренироваться не только школьники, на чьей территории находится объект, но и все желающие.

«В рамках реализации регионального проекта „Открытый стадион“ и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории корпуса школы № 28 в поселке Коренево оборудован многофункциональный спортивный комплекс с футбольным полем и легкоатлетическим ядром. Ученики и все желающие смогут заниматься здесь ОФП, легкой атлетикой, футболом», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он также добавил, что для удобства школьников и жителей поселка предусмотрены отдельные входы — это сделано для удобства горожан и безопасности учащихся. Волков отметил, что это не первый такой объект в городском округе Люберцы. Всего с момента старта губернаторской программы в муниципалитете был открыт 21 школьный стадион.

Владимир Волков выразил признательность всем организаторам спортивного праздника. Он также подчеркнул, что лето — лучшее время для активного отдыха и в Люберцах есть все для того, чтобы жители занимались спортом с комфортом, в удобное время.