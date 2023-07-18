Владимир Волков проверил подготовку площадки для возведения Центра безопасности в Люберцах

Важный объект появится в ближайшее время в городском округе Люберцы. В двухэтажном здании Центра общественной безопасности в микрорайоне Зенино будут нести службу более 60 сотрудников МУ МВД России «Люберецкое».

Они обеспечат охрану общественного порядка в микрорайоне.

Ход подготовки к строительству важного объекта проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с начальником МУ МВД России «Люберецкое» Евгением Романцевым. Также на строительной площадке для возведения Центра побывали ветераны МВД и представители компании-застройщика.

«Проектом предусмотрено возведение двухэтажного здания общей площадью более 1 100 квадратных метров с КПП, плацем, вольером для собак, площадкой для служебного транспорта, спортивной зоной. В настоящее время застройщиком ведутся работы по подготовке площадки», - рассказал глава муниципалитета.

Владимир Волков также отметил, что все работы по строительству здания планируется завершить в IV квартале 2024 года. Глава муниципалитета добавил, что жители микрорайона давно просили создать такой центр.

«Будем делать все возможное, чтобы открыть пункт полиции вовремя», - добавил Волков.

Он подчеркнул, что в новом большой микрорайоне такой центр просто необходим.