Владимир Волков проверил работу клуба «Активное долголетие» в Люберцах

Глава муниципалитета Владимир Волков посетил клуб и ознакомился с проведением компьютерных курсов для пожилых жителей. Напомним, эта программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 2019 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

«Как зарегистрироваться на сайтах и форумах, как пользоваться порталом «Госуслуги», что такое поисковики, серверы и чат-боты – всему этому обучают участников проекта «Активное долголетие» на специальных курсах компьютерной грамотности», - отметил Волков.

Глава городского округа Люберцы добавил, что на сегодняшний день в проект вовлечены почти 12 000 пожилых жителей округа. Помимо компьютерных курсов, для участников «Активного долголетия» проводятся занятия по физической культуре, танцам, пению, организуют поэтические встречи, лекции, музыкальные вечера, творческие мастерские.

«Дорогие земляки! Вы тоже можете присоединиться к участникам клуба! Пусть жизнь будет насыщенной и активной в любом возрасте», - добавил Волков.

Кстати, наибольшей популярностью у люберчан пользуются туристические поездки, курсы по компьютерной грамотности, юридические консультации. С графиком занятий можно ознакомиться на портале долголетие.мосрег.ру, в мобильном приложении «Соцуслуги» или получить информацию в самом клубе «Активное долголетие» (г. Люберцы, ул. Куракинская, д. 5).