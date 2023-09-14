Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом в Нью-Йорке

Зеленский рассчитывает пообщаться с Байденом во время визита на Генассамблею ООН на следующей неделе. При этом не уточняется, пройдет ли диалог непосредственно на сессии или же американский президент пригласит украинского коллегу в Вашингтон.

В любом случае оба президента выступят в первый день сессии, а после этого планируется провести заседание совбеза по украинскому вопросу. Примут ли лидеры Украины и США участие в этом заседании, пока неизвестно.