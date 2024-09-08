Владислав Юдин проверил работу избирательных участков в подмосковном Долгопрудном
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный]
Глава городского округа Долгопрудного Владислав Юдин проверил работу избирательных участков и поздравил именинниц. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Глава округа посетил несколько избирательных участков. Он отметил, что в этот важный для города день директора школ, в которых располагаются избирательные участки, находятся на рабочем месте, даже не смотря на выходные и свои личные праздники.
В Долгопрудненской гимназии и школе №14 Владислав Юдин поинтересовался работой УИКов, а также выполнил приятную миссию — поздравил руководителей образовательных организаций Киру Цепляеву и Марию Мецгер с днем рождения, которые они обе отмечают именно сегодня.
Глава округа преподнес дамам букеты и пожелал всем именинницам благополучия, счастья и здоровья!
Напоминаем, что избирательные участки по всему Подмосковью открыты и будут работать для избирателей до 20:00. У жителей региона еще есть возможность сделать свой выбор.