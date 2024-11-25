Владислав Мурашов оценил готовность Ленинского округа к зиме

Зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов и Глава Ленинского округа Станислав Каторов проверили, как в муниципалитете готовы ответить на зимние вызовы и организовали решение потенциальных задач в холодный сезон.

В ходе рабочего визита Мурашов и Каторов обсудили содержание контейнерных площадок и вывоз ТКО, в первую очередь у многоэтажных домов и соцобъектов. Также среди актуальных тем — уборка дворов зимой, своевременное реагирование операторов и коммунальных служб. Напомнили про ключевые моменты в организации этих работ.

«Основная точка роста — отказ от сторонних возчиков в пользу регоператора для обеспечения прозрачного маршрута ТКО. Видим также эффективную работу искусственного интеллекта в этом вопросе — с начала года камеры системы «Безопасный регион» вынесли порядка 100 постановлений о ненадлежащей парковке у КП, и более 170 постановлений вынесено с помощью «Народного инспектора», — отметил Владислав Мурашов.

Также в ходе рабочего визита в Ленинском осмотрели коммунальную технику МБУ «Благоустройство», ответственной за порядок в общественных пространствах и дворах. Автопарк оказался внушительным: в наличие муниципального учреждения 110 специальных автомобилей. Примечательно, что глава округа и представитель правительства области увидели работу техники воочию во время снегопада.

Готовность Ленинского к зиме оценили положительно. Замглавы городского округа Татьяна Калямина отметила, что министерство дало свои рекомендации по итогам инспекции.

Напомним, что в Ленинском округе успешно реализуют программу по модернизации контейнерных площадок. В рамках работ отремонтировали уже 33 КП, еще 25 обновят в 2025-м.