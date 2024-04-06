Владислав Мурашов: В Подмосковье стартовал сезон весенне-полевых работ

Сегодня на территории городского округа Зарайск прошла выставка-фестиваль «Зарайская нива». Участие в мероприятии принял заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, отраслевые специалисты ведомства, а также сельхозтоваропроизводители региона.

Мурашов подчеркнул, что вот уже десятый год подряд «Зарайская нива» открывает сезон весенне-полевых работ. А сам Зарайск является лидером по выращиванию зерновых и масличных культур. Ежегодно количество новинок техники, используемой во время посевной кампании, растет.

«Мы гордимся нашим результатами и надеемся в этом году увеличить объем урожая. Министерство также оказывает господдержку нашим производителям, выделяя субсидии на удобрения, зерно, строительство ферм и складов», — отметил Владислав Мурашов.

В рамках фестиваля он также наградил лучших работников АПК, пожелав успехов в проведении посевной кампании. На одной площадке можно было посетить выставку сельскохозяйственной техники, достижений фермерства и увидеть выступление народных творческих коллективов. Также в формате живого общения каждый желающий мог задать интересующий вопросы производителям региона.