Владивосток сковало ледяным панцирем, травмпункты переполнены пострадавшими

Владивосток оказался во власти ледяного плена: каждая вылазка на улицу стала настоящим испытанием. Городские тротуары превратились в коварный каток, а медицинские учреждения переполнены пациентами — врачи фиксируют небывалое количество травм, полученных из‑за падений.

Жители города устали ждать, пока коммунальные службы разберутся с последствиями непогоды, и начали искать альтернативные способы передвижения. В социальных сетях горожане активно делятся фотографиями и видео, запечатлевшими, как столица Приморского края оказалась во власти ледяного покрова.

В стремлении уберечь себя от повреждений, отдельные жители города буквально встают на коньки, чтобы безопасно добраться до нужного места.

Синоптики предупреждают, что во Владивостоке не стоит ожидать потепления, так как город по-прежнему будет находиться в зоне аномальных холодов.

