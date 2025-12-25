Москву ждет снежный шторм: синоптики предупредили о метели и гололеде

Москву и область сегодня, 25 декабря, накроет сильная метель. На дорогах уже образовалась гололедица, которая продержится до вечера пятницы. Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

Столичный регион оказался во власти мощного циклона. По прогнозам метеорологов, интенсивный снег с порывистым ветром будет идти в течение всего дня. Это приведет к ухудшению видимости на дорогах, снежным заносам и сложным условиям для движения.

Основную опасность представляет гололедица, которая сформировалась из-за перепадов температур. Коммунальные службы Москвы задействовали полный парк спецтехники для оперативной уборки снега и обработки магистралей противогололедными реагентами. Водителям советуют быть предельно внимательными, а по возможности — отказаться от поездок на личном транспорте.

