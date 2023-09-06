Власти Америки не видят угрозы в случае передачи Украине снарядов с обеденным ураном

В США заявили, что уверены в сознательности украинских властей в случае передачи им снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщает РИА Новости .

Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что снаряды с обедненным ураном используются на танках. При этом она подчеркнула, что речь идет не только о боевых машинах, которыми пользуются американцы, но и о тех, которые будут поставлять Украине. Также она выразила уверенность, что киевские власти и украинские военнослужащие ответственно подойдут к применению снарядов, если в ближайшее время США передадут их.

О том, что Белый дом готовится поставить Украине снаряды с обедненным ураном, заявили западные СМИ. Новое вооружение станет частью очередного пакета помощи Украине. Некоторые представители американских властей подтвердили эту информацию.