Власти Антальи опровергли сообщения о массовом заболевании россиян в Белеке

Администрация турецкого города Анталья опровергла слухи о вспышке опасного заболевания в Белеке, о чем массово сообщили отдыхающие из России, передает РИА Новости.

«Мы не получали массовых жалоб от туристов, в частности от российских, по вашей информации», — сообщили представители местных властей в интервью агентству.

Кроме того, они добавили, что направили запрос в отели курорта для получения дополнительной информации по данной ситуации.

Ранее россияне сообщили о вспышке мощного неизвестного вируса в турецком Белеке. По информации, за последние несколько дней сотни детей и взрослых, отдыхающих в местных отелях, обратились в госпиталь с температурой выше 39 градусов, которую трудно сбить медикаментами.