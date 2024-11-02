SHOT: россияне сообщили о вспышке мощного неизвестного вируса в турецком Белеке

На побережье турецкого Белека наблюдается резкий рост заболеваемости мощным вирусом. Как сообщил SHOT, за последние несколько дней сотни детей и взрослых, отдыхающих в местных отелях, обратились в госпиталь с температурой выше 39 градусов, которую трудно сбить медикаментами.

В некоторых случаях приходилось прибегать к капельницам. Острая фаза заболевания продолжается 4-5 дней, после чего симптомы постепенно улучшаются.

Несмотря на скорое завершение сезона, отели переполнены — заполняемость составляет 100%.

Существует несколько гипотез о причине заболевания: по одной из версий, это коксаки, поскольку у некоторых детей затем появляется сыпь на руках и ногах.

Согласно другой версии, это может быть одна из новых форм COVID-19, так как взрослые жалуются на сильные боли в костях, потерю аппетита и расстройства пищеварения.

Некоторые пациенты сообщают о том, что их рвет, и сравнивают симптомы с теми, что были при COVID. Также обсуждается возможность ротавируса, но рвота и тошнота наблюдаются лишь у некоторых.

Большинство получают диагноз «острая инфекция, неуточненная». Им назначают антибиотики и противовирусные препараты.

В анализах крови заболевших отмечено значительное увеличение уровня C-реактивного белка, мочевины и нейтрофилов.

Некоторые туристы заражаются уже при возвращении в Россию, а некоторые — в самолете. По сообщениям отдыхающих, инкубационный период может составлять от 4 до 14 дней.

Ранее сообщалось, что в Руанде зафиксирована вспышка опасного вируса Марбург. Коэффициент летальности составляет 22%, что вызывает серьезные опасения среди медицинских специалистов.