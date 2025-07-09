Власти Армении заподозрили в намерении разорвать связи с Россией

Грант Микаелян, научный сотрудник Института Кавказа, заявил в беседе с RT, что правительство Армении целенаправленно движется к разрыву отношений с Россией.

По мнению эксперта, действия властей выходят за рамки внутренней политики и затрагивают религиозную сферу. Микаелян также назвал Армянскую апостольскую церковь жертвой геополитического противостояния. Он утверждает, что власти стремятся лишить ее традиционного статуса главной церкви страны, чтобы уравнять с другими конфессиями.

Ученый провел аналогии с Украиной, где, по его словам, также идет давление на каноническую церковь. Эксперт допустил, что политика Армении, Украины и Молдавии координируется извне. Он не уточнил, какие именно силы стоят за этим процессом, но предположил наличие общего внешнего фактора.

Ранее с похожим мнением выступил президент Форума армянских ассоциаций Европы, заявив, что Запад начал с атак на армянскую церковь, чтобы в дальнейшем ослабить позиции России в регионе.

Тем временем в Армении указали на вероятные приоритеты премьер-министра Пашиняна.