Власти Челябинска объяснили, почему оповещение об атаке дронов пришло с опозданием

В министерстве общественной безопасности Челябинской области объяснили, почему часть жителей получила СМС-предупреждения об угрозе БПЛА 29 апреля с задержкой или не получила вовсе. Как пояснили в ведомстве в ответ на запрос 74.RU , проблема связана с техническими особенностями массовой рассылки экстренных сообщений.

Министерство передает сигнал тревоги всем операторам мобильной связи, которые, в свою очередь, доводят его до абонентов. Однако в момент чрезвычайной ситуации сеть оператора может испытывать перегрузку, из-за чего сообщения ставятся в очередь на отправку. Регламент доставки допускает срок до 180 минут. Кроме того, СМС может не прийти из-за переполненной памяти телефона или временного отсутствия сигнала. В качестве надежной альтернативы в ведомстве порекомендовали использовать мобильное приложение «МЧС России», которое рассылает push-уведомления практически мгновенно.