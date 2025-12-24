Власти Черногории подтвердили планы по введению виз для россиян с июля 2026 года

Решение Черногории о введении визового режима для граждан России может обернуться для страны серьезными финансовыми потерями. В МИД РФ заявили, что такой шаг, продиктованный предвступительными обязательствами Подгорицы перед Евросоюзом, способен нанести ущерб прежде всего самой черногорской экономике, пишет Турпром.

Как отметил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, Черногория остается популярным направлением среди российских туристов. По его словам, введение виз создает риск потери нескольких процентов ВВП страны, что болезненно ударит по ее ключевому бюджетообразующему сектору — туризму. Дипломат подчеркнул, что это наглядный пример того, как требования евробюрократии идут вразрез с реальными экономическими интересами конкретного государства, стремящегося к членству в ЕС.

Пилипсон также обратил внимание на возможность ответных мер со стороны России в случае реализации черногорских планов. Он выразил надежду, что этого удастся избежать, но четко дал понять, что российская сторона отреагирует соответствующим образом.

Отраслевые эксперты подтверждают эти опасения, прогнозируя значительное снижение турпотока из России в случае установления визового барьера. Для многих туристов необходимость оформления визы может стать решающим фактором в пользу выбора других, более доступных направлений, что напрямую скажется на доходах черногорского туристического бизнеса и бюджете страны в целом. Таким образом, политический шаг, связанный с евроинтеграцией, грозит Подгорице ощутимыми экономическими издержками.