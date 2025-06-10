Власти Дагестана опровергли сообщения об облавах на мужчин призывного возраста

Утверждения о проведении облав на дагестанских мужчин призывного возраста являются ложными и не отражают реальной ситуации. С таким опровержением выступил глава отдела подготовки и призыва военного комиссариата республики подполковник Гусен Омаргаджиев, о чем сообщило издание «Подъем».

По словам представителя военкомата, повестки получают только те жители Дагестана, которые избегают явки в военкомат и находятся в розыске в связи с этим.

Спикер подчеркнул, что распространяемая дезинформация об «облавах», инициаторами которой являются иностранные агенты, является недостоверной.

Ранее сообщалось, что в Дагестане арестовали главу района за мошенничество с земельными участками.