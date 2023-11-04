Власти Екатеринбурга взбесились и призвали уничтожить всех «членовиков», наводнивших уральскую столицу

Мэр Алексей Орлов не оценил флешмоб рядовых екатеринбуржцев, которые последние несколько дней усердно лепят в разных районах города на улицах фигуры из снега в форме гигантских фаллосов.

Пос ловам Орлова, все происходящее форменное безобразие и неуважение к обществу. Своему начальнику вторит и вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов. Последний призвал горожан, увидевших подобные лепки в городских дворах, сразу обращаться в полицию.

«Если снежные члены на улицах кого-то оскорбляют, то их лепка — это административное правонарушение», - цитирует Бубнова информационный портал Е1.

Фото: [ соцсети ]

Как пишут местные СМИ, в Екатеринбурге массовая лепка снеговиков в виде огромных пенисов началась аккурат после того, как первый «членовик», выросший около Оперного театра и слепленный местными студентами ради шутки, был уничтожен коммунальщиками.