Власти экстренно строят 11 новых изоляторов

Согласно опубликованному на портале правовой информации постановлению, эта необходимость вызвана систематическим превышением лимита наполнения учреждений, наблюдаемым в ряде регионов на протяжении последних пяти лет.

В рамках реализации планов предполагается строительство 11 новых СИЗО, рассчитанных на 11,23 тысячи мест, и возведение 14 дополнительных режимных корпусов, которые обеспечат 3,42 тысячи мест. Помимо нового строительства, запланирована реконструкция четырех существующих корпусов, а также строительство и капитальное обновление 118 вспомогательных объектов на территориях изоляторов.

Для выполнения этих задач срок действия федеральной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» был продлен до 2035 года, а объем ее финансирования значительно увеличен — с первоначальных 105 миллиардов рублей до 359,2 миллиарда рублей.

