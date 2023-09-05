Власти Эстонии запретили молодежи уезжать на учебу в РФ

Как пишет портал Delfi со ссылкой на заявление пресс-службы полиции безопасности (КаПо) Эстонии, власти страны опасаются, что обучающиеся в РФ граждане могут представлять интерес для российских спецслужб.

Ведомство сетует, что Москва якобы рассматривает лиц с двойным российско-эстонским гражданством как своих и, оказывая им консульскую помощь, решает вопросы мобилизации.

«Как мы уже писали в наших предыдущих ежегодниках, Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом, которую рассматривают как будущих носителей и проводников идеи русского мира у себя на родине», — приводится в заявлении эстонской полиции.

Эстонские власти призвали отправившихся в Россию эстонских граждан незамедлительно сообщать о попытках вербовки со стороны российских силовых структур.

Ранее сообщалось, что в посольстве России в Берлине рекомендовали российским гражданам пока отказаться от поездок в Германию на транспортных средствах с российскими номерами.