Власти Финляндии планируют снова закрыть КПП на границе с Россией

Контрольно-пропускные пункты «Ваалимаа» и «Ниирала» решили открыть 12 декабря 2023 года. Официально они возобновили работу через несколько дней, 14 числа. Однако уже под вечер власти Финляндии стали сомневаться в своем решении, сообщает Helsingin Sanomat.

«Причина в том, что Россия в очередной раз пропустила беженцев на финскую границу», — пишет финское издание.

По данным того же портала, на российско-финскую границу прибыли три десятка беженцев. Среди них немало сирийцев и сомалийцев, которые якобы пытались въехать в Финляндию на велосипедах. При этом некоторые очевидцы сообщают, что видели пробки из машин и допросы некоторых людей.

В кабмине Финляндии полагают, что ситуация с беженцами может усугубиться, по этой причине рассматривают возможность вновь закрыть пункты.