Власти Финляндии пытаются откупиться от мигрантов

Финские власти существенно повысили выплаты мигрантам, которые согласятся добровольно вернуться на родину, сообщается в пресс-релизе МВД страны.

Если беженец подаст прошение о пособии в течение месяца с момента получения отказа о предоставлении убежища, сумма выплаты составит 5300 евро. Пособие уменьшится до 2000 евро, если прошение будет позже месячного срока.

Ранее размер пособия зависел от того, в какую страну мигрант возвращается. За возвращение в страну первой группы, например, Афганистан, финское правительство выплачивало 1500 евро. За переезд в страны четвертой категории, в которую входят Россия и члены Евросоюза, полагалось всего 200 евро.

В ноябре Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией до 13 декабря, мотивируя свое решение наплывом беженцев из Африки и Ближнего Востока. Скандинавская страна обвиняла Россию в искусственном создании миграционного кризиса.