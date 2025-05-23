НАТО запланировало запускать свои разведывательные беспилотники с территории Финляндии

Североатлантический альянс уже в июне 2025 года приступит к тестовым запускам своих разведывательных дронов с финской территории. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

По данным журналистов, военный блок в июне приступает к проведению тестовых полетов беспилотников RQ-4D Phoenix. Их будут запускать с территории Финляндии, и пробные запуски продолжатся на протяжении нескольких недель.

По имеющимся данным, дальность полета таких дронов составляет порядка 16 тыс. км, они могут забираться на высоту в 18 тыс. метров. Они также могут находиться в воздухе до 30 часов. До сих пор их запускали с военной базы США, которая находится на Сицилии. Теперь же в планах у Альянса есть создание дополнительной базы в Финляндии, чтобы с нее также проводить запуск своих БПЛА.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил обеспокоенность отказом НАТО принять Украину в альянс. По его словам, такой отказ наносит ущерб репутации блока. Он добавил, что членство Киева в НАТО станет самым доступным способом получить гарантии безопасности и защиту от внешних угроз.