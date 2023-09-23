Власти ФРГ сообщили о больших проблемах в сфере приема в стране мигрантов

Многие муниципалитеты уже достигли своего предела в этом отношении. Они не в состоянии оказывать помощь большему числу беженцев, чем в них уже проживает на данный момент.

О приблизившемся кризисе в миграционной сфере сообщил вице-канцлер Роберт Хабек. По его утверждению, данную мысль до его донесло руководство многих немецких городов и федеральных земель.

«Мне сказали: если так много людей будут продолжать прибывать так быстро, у нас не останется никакого жилья, кроме спортзалов», - привел он слова с мест в интервью с изданием Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Политик заявил, что для решения данной проблемы надо привлечь усилия всех партий, позиционирующих себя как демократические. Всем надо принять ту реальность, которая назрела, и принять решения, даже если они очень трудные и непопулярные.