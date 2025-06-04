Власти Грузии собрались закрыть информационный центр Евросоюза и НАТО

Грузинское правительство приняло решение о ликвидации в своей стране информационного центра Евросоюза и НАТО. Об этом в запрещенной в РФ социальной сети сообщил Темур Сукашвили, работник этой организации.

Сукашвили обвинил в грядущем закрытии организации Россию. По его мнению, именно из-за увеличения влияния РФ официальный Тбилиси идет на такой шаг.

«Какие еще нужны доказательства, чем это, что лидеры страны собираются полностью изменить курс и перекрыть все пути, ведущие в Евросоюз или НАТО? В этих условиях снова подует северный ветер», — указал он.

По имеющимся данным, после закрытия центра и его ликвидации как юридического лица его реформируют, после чего отдадут аппарату Министерства иностранных дел.

Ранее сообщалось, что в Грузии вспыхнул скандал из-за песни на русском языке, исполненной на уроке в школе. Школьник в Зугдиди на уроке в присутствии учителя спел популярную композицию «Ветер с моря дул». Это вызвало резкую реакцию пользователей соцсетей — от обвинений в «предательстве национальных интересов» до требований уволить педагога. Значительная часть грузинских комментаторов поддержала преподавателя. По мнению защитников, в ситуации нет ничего возмутительного.