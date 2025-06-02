Русская песня на уроке вызвала скандал в грузинской школе

На уроке в школе Зугдиди прозвучала песня «Ветер с моря дул», что вызвало споры и волну эмоций в соцсетях Грузии. Об этом сообщает «Взгляд».

В одной из школ города Зугдиди прозвучала популярная российская песня «Ветер с моря дул», исполненная школьником в присутствии учителя. Видео с урока, попавшее в соцсети, вызвало резкую реакцию пользователей — от обвинений в «предательстве национальных интересов» до требований уволить педагога.

Несмотря на критику, значительная часть грузинских комментаторов поддержала преподавателя. По мнению защитников, в ситуации нет ничего возмутительного — песня исполнялась, скорее всего, на уроке русского языка, как это часто бывает на уроках английского или других иностранных языков. Многие призвали не искать в каждом действии политический подтекст.

Официальных комментариев от Минобразования пока не поступало. В Грузии всё еще действуют школы и вузы, где русский язык остаётся языком преподавания. При этом общественное мнение в стране по-прежнему разделено, особенно когда дело касается публичного использования русского языка.

Ранее в Азербайджане приостановили вещание «Матч ТВ».